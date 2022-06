Forza Horizon 5: Spielreihe existiert nur weil Project Gotham Racing Reboot abgelehnt wurde

Eine interessante Geschichte zur Entstehung von Forza Horizon erzählte Trevor Williams jetzt dem GQ Magazine.

Das Studiooberhaupt von Playground Games erinnerte sich daran, wie er damals Dan Greenawalt und Alan Hartman traf und ein Reboot der Rennspielreihe Project Gotham Racing vorschlug.

Doch weder Greenawalt noch Hartman hatten an einer Wiederbelebung der Marke Interesse.

Das Treffen wurde jedoch in letzter Sekunde gerettet, also Hartman ihn fragte, was er mit Forza machen würde und wohin er es führen würde. So entstand die Rennspielreihe Forza Horizon buchstäblich auf einer Serviette, wie Williams erzählt.

„Es war eine dieser Geschichten, bei denen das Steak im Mund zu Asche wird, und ich dachte: ‚Wie sollen wir uns die Flüge nach Hause leisten?’“ „Nach fünf Minuten fragte Alan: ‚Was würdest du mit Forza machen? Wohin würdet ihr Forza bringen?‘ Und wir schlugen vor, was buchstäblich zu Horizon wurde, fast auf einer Serviette.““

In den frühen Xbox-Tagen zählte die Project Gotham Reihe des Entwicklers Bizarre Creations zu den erfolgreichsten. Nach der Übernahme des Studios durch Activision Blizzard endete die Reihe 2007.