Xbox Series X: Verkäufe in Japan im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt

Im Jahr 2022 konnte die Xbox Series X|S in Japan mehr als doppelt so viele Verkäufe wie im Vorjahr verzeichnen.

Die Xbox Series X|S blickt in Japan auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Insgesamt konnte die Konsole 269.737 verkaufte Einheiten verzeichnen, was mehr als eine Verdopplung der Verkäufe aus dem Jahr 2021 darstellt. Summa Summarum konnte sich die Microsoft-Konsole seit dem Start in Japan 398.395 Mal verkaufen.

Mit 4,8 Millionen verkauften Einheiten war 2022 die Nintendo Switch die erfolgreichste Konsole in Japan, gefolgt von Sonys PlayStation 5 mit 1,2 Millionen Verkäufen. Erstere steht nun bei 27,7 Millionen Gesamtverkäufen, zweitere bei 2,4 Millionen.

Insgesamt wurden auf dem japanischen Spielemarkt 2,9 Milliarden US-Dollar für physische Spiele und Hardware ausgegeben, was einem Anstieg von 4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Kaum überraschend sind auch bei den verkauften physischen Spielen Switch-Titel tonangebend.

So werden die ersten neun Plätze der zehn meistverkauften Spiele von Switch-Spielen belegt. Die Top drei belegen Pokémon Scarlet & Violet (4,3 Millionen Verkäufe), Splatoon 3 (3,7 Millionen Verkäufe) und Pokémon Legends: Arceus (2,3 Millionen Verkäufe).

Lediglich die PlayStation 4-Version des von Bandai Namco veröffentlichten Rollenspiels Elden Ring schaffte es, als nicht für die Switch veröffentlichtes Spiel, die Top zehn zu knacken und schnappt sich mit 356.711 verkauften Einheiten den zehnten Platz.