Xbox Series X: Video fasst Xbox Highlights aus 2022 zusammen

Microsoft fasst in einem neuen Video einige der größten Xbox-Momente aus dem Jahr 2022 zusammen.

Microsoft hat ein neues Video veröffentlicht und feiert damit einige der besten Xbox-Momente des Jahres 2022. Neue Spiele, Updates, Xbox-Events und einiges mehr werden euch gezeigt.

Mit As Dusk Falls, Xbox Design Lab für Elite Controller, Pentiment und zahlreichen kostenlosen Updates zu Sea of Thieves, Forza Horizon 5, Grounded, Halo Infinite und mehr hatte die Xbox im Jahr 2022 einiges zu bieten. Was war euer Xbox Highlight im Jahr 2022?