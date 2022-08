Xbox Series X: Weniger exklusive Spiele langfristig besser sagt Phil Spencer

In Zukunft sollte es weniger exklusive Spiele für nur eine Plattform geben. Der Ansicht ist zumindest Phil Spencer, Chef der Xbox-Sparte.

Spencer sagte im Interview mit Bloomberg, dass man nicht miteinander spielen kann, weil jeder für sich ein anderes Stück „Plastik“ gekauft hat, womit er natürlich die unterschiedlichen Konsolen meint.

Die Branche könne aber weiterwachsen, wenn diese Hürde überwunden wird.

„Vielleicht kaufst du in deinem Haushalt zufällig eine Xbox und ich kaufe eine PlayStation und unsere Kinder wollen zusammenspielen und können es nicht, weil wir das falsche Stück Plastik gekauft haben, das wir an unseren Fernseher anschließen können. Wir freuen uns, wenn wir mehr Spieler dazu bringen können, die Reibungsverluste zu verringern, den Leuten ein sicheres Gefühl beim Spielen zu geben, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Freunde zu finden und mit ihnen zu spielen, egal mit welchem Gerät – ich glaube, dass das langfristig gut für diese Branche ist. Kurzfristig gibt es vielleicht ein paar Leute in einigen Unternehmen, die das nicht so toll finden. Aber ich denke, wenn wir die Hürde überwunden haben und sehen, wo diese Branche weiter wachsen kann, wird es sich als richtig erweisen.“