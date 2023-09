Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW37/2023

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Auch in der neuen Woche erscheinen wieder sehr viele neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Full Void – 12. September 2023

MythForce – 12. September 2023

The Isle Tide Hotel – 12. September 2023

Gravity Oddity – 13. September 2023



SUPER BOMBERMAN R 2 – 13. September 2023



Mystic Gate – 13. September 2023



Word Web by POWGI – 13. September 2023



Ad Infinitum – 14. September 2023



AK-xolotl – 14. September 2023



DYNABLASTER – 14. September 2023



Heavy Duty Challenge – The Off-Road Truck Simulator – 14. September 2023



Inspector Gadget – Mad Time Party – 14. September 2023



Solace State – 14. September 2023



Solar Ash – 14. September 2023

Summum Aeterna – 14. September 2023

Mortal Kombat 1 Premium Edition – 14. September 2023

Teocida + Estigma – 14. September 2023

The Crew Motorfest – Xbox Series X|S – 14. September 2023

Ugly – 14. September 2023

Valthirian Arc: Hero School Story 2 – 14. September 2023

Another Crusade – 15. September 2023

Baby Shark: Sing & Swim Party – 15. September 2023

Bright Side: Riddles and Puzzles – 15. September 2023

Dream House Days DX – 15. September 2023

Dungeon Village – 15. September 2023

Hot Springs Story – 15. September 2023

Isekai Rondo – 15. September 2023

NASCAR Arcade Rush – 15. September 2023

Perfect Ninja Painter – 15. September 2023

Station Manager – 15. September 2023

Super Brawl Rush – 15. September 2023

Werewolf Pinball – 15. September 2023

Game Dev Story – 15. September 2023

Weitere Spiele und dessen Erscheinungstermine findet ihr auf der Release-Termine-Seite.