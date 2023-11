XboxDynasty: Die Gaming-Enttäuschung des Jahres war?

Autor:, in / XboxDynasty

Was war für euch die Gaming-Enttäuschung des Jahres 2023? Diskutiert mit uns über eure enttäuschenden Erfahrungen im Jahr 2023.

Erst gestern wollten wir gerne von euch erfahren, was für euch die Gaming-Überraschung des Jahres 2023 war. Jetzt folgt natürlich die Frage, was für euch hingegen die Gaming-Enttäuschung des Jahres war und welche Gaming-Erfahrung euch in diesem Jahr enttäuscht zurückgelassen hat.

Die Gaming-Enttäuschung des Jahres war für euch…?