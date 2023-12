XboxDynasty: Was spielt ihr am Wochenende und während der Feiertage?

Autor:, in / XboxDynasty

Das Wochenende ist da, die Konsole ist hoffentlich auf dem neuesten Stand und jetzt stellt sich wieder die Frage: Was wird bei euch dieses Wochenende gespielt?

Das Wochenende ist da, plötzlich ist Weihnachten und die Feiertage stehen an. Während auch wir vom XboxDynasty Team einen Gang zurückschalten, um das besinnliche Fest zu genießen, möchten wir von euch erfahren, was ihr über die Feiertage spielen werdet.

Was spielt ihr an diesem Wochenende und an Weihnachten auf eurer Xbox?

Postet in die Kommentare, was ihr dieses Wochenende spielen werdet und diskutiert mit anderen aus der Community über ihre Auswahl.