Xbox Game Pass: Keine Pläne für Like a Dragon: Infinite Wealth

In der Vergangenheit konnten sich Xbox Game Pass-Abonnenten über zahlreiche Like a Draon-Spiele freuen und das sogar direkt zur Veröffentlichung. Jüngste Veröffentlichungen waren Like a Dragon: Ishin! and Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Der neueste Teil Like a Dragon: Infinite Wealth wird hingegen nicht zum Xbox Game Pass hinzugefügt, wie Masayoshi Yokoyama von RGG Studio verkündet hat.

Der Xbox Game Pass wurde für die Spielserie vorwiegend genutzt, um neue Spieler die Like a Dragon-Reihe näherzubringen und „neue Nutzer zur Interaktion mit der Serie einzuladen„, wie Masayoshi Yokoyama von RGG Studio in einem Interview äußerte.

„Das hängt mit dem zusammen, was ich bereits erwähnt habe, aber bei Gaiden habe ich den Game Pass als eine Art ‚Visitenkarte‘ für Spieler aus Übersee gesehen – mit anderen Worten: Spieler, die die Serie noch nicht kennen, können das Spiel genießen und Kiryu kennen lernen. Game Pass hat sich als eine sehr gute Methode erwiesen, um neue Nutzer zur Interaktion mit der Serie einzuladen.“

Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 für Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 und PC. Eine Vorbestellung im Microsoft Store ist bereits möglich: