Yars: Recharged: Remake des Atari 2600 Klassikers angekündigt

Atari kündigt das nächste Spiel in der Atari Recharged-Serie an: Yars: Recharged. Das Spiel erscheint noch in diesem Jahr für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch, Atari VCS, Stadia sowie für PC via Steam und Epic Game Store.

Yars: Recharged bietet ein Gameplay im Indie-Stil mit Elementen klassischer Arcade-Spiele und Shoot-em-up, unterbrochen von Momenten chaotischer Kugelhölle.

In diesem Remake des Kultklassikers übernehmt ihr das Kommando über einen Yar-Krieger und kämpft euch durch unzählige feindliche Qotile, um sie ein für alle Mal zu besiegen!

Yars: Recharged versetzt die Spieler in den Mittelpunkt eines waghalsigen Angriffs auf die feindliche Heimatwelt, die von mechanischen Bienenstöcken bewacht wird, die tödliche Kanonen pulsieren lassen und wirbelnde Raketen ausstoßen.

Findet im Hagel des eintreffenden Feuers sichere Stellen und stürmt dann in waghalsigen Vorstößen vorwärts, um die feindliche Verteidigung zu zerstören. Sammelt genug Energie, indem ihr feindliche Schilde zerstört, um die massiv zerstörerische Zorlon-Kanone zu aktivieren, die sengende Explosionen kosmischer Energie ausstößt und die Feinde auslöscht.

Yars: Recharged fordert von den Spielern ein hohes Maß an Aufmerksamkeit für visuelle und akustische Signale, die auf eine drohende Gefahr hinweisen, und die Beherrschung der geschmeidigen Flugsteuerung bei der Navigation durch die immer komplexeren Level.

Mit dem neuen Spiel kehrt Atari in das Yars-Universum zurück, das ursprünglich auf dem Kultklassiker Yars‘ Revenge von Howard Scott Warshaw basiert.

Yars‘ Revenge wurde 1982 veröffentlicht und schrieb Spielegeschichte, indem es der meistverkaufte Original-Atari-Titel auf dem Atari 2600 wurde. Yars: Recharged führt das Erbe dieser kultigen Franchise fort und gibt den Fans die Möglichkeit, eine erweiterte, moderne Version der im Original eingeführten Konzepte zu erleben.

Features

Boss Rush: Erlebt ein schier endloses Sperrfeuer von Feinden. Drei Treffer und ihr seid tot, aber keine Sorge! Die Anzahl der Treffer wird zurückgesetzt, wenn ihr in die nächste Runde geht.

Mission Mayhem: Der Missionsmodus bietet 30 einzigartige, herausfordernde Bosse und nur ein Leben, um jeden zu besiegen. Nehmt die Bosse frontal mit einem Sperrfeuer an Kugeln in Angriff oder wählt eine andere Strategie und beginnt mit den kleineren, unbedeutenderen Kernen zuerst.

Aufgepeppte Power-Ups: Kleinere Kerne lassen Power-Ups fallen, wenn sie zerstört werden. Schießt in alle Richtungen gleichzeitig, nutzt Schnellfeuer, setzt explosive Schüsse ein oder feuert eine Railgun ab – die Art des Power-Ups hängt von der Art des Kerns ab, der es abgeworfen hat.

Koop mit einem Co-Piloten: Sowohl im Arcade- als auch im Missionsmodus könnt ihr euch mit einem Kumpel zusammentun und gegen Horden von feindlichen Kämpfern antreten.

Ein erster Trailer und Bilder zur Ankündigung: