Young Souls: RPG Beat’em Up im Xbox Game Pass eingetroffen

Das RPG Beat-em-up Young Souls ist auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und via Game Pass verfügbar.

Der Publisher The Arcade Crew und die Entwickler 1P2P Studio haben Young Souls, ein Koop-fähiges RPG-Beat-Em-Up auf Steam, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und via Game Pass für Xbox & PC veröffentlicht.

In den Hauptrollen sind zwei Teenager, die diejenigen, die ihnen etwas bedeuten – und nebenbei noch die ganze Welt – vor einer Armee von Goblins retten. Agile Kämpfer und Kämpferinnen können bis zum 17. März zudem auf allen Plattformen einen Rabatt von 10 Prozent auf den Startpreis von 24,99 Euro ergattern (PlayStation-Abenteurerinnen und -Abenteurer benötigen ein Konto bei PS+, um den Rabatt zu erhalten). Der Titel ist über die Abwärtskompatibilität auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S spielbar.

Young Souls erzählt die Geschichte von Jenn und Tristan, Zwillinge, die von einem fürsorglichen Wissenschaftler aufgenommen wurden und nun auf der Suche nach ihrem mysteriöserweise verschwundenen Vormund sind. Nachdem sie ein Portal zu einer anderen Welt, hinter dem unglaublich mächtigen Kräfte lauern, entdeckt haben, greifen die Zwillinge zu den Waffen, um ihren Beschützer und die Welt, wie wir sie kennen, zu retten.

Features von Young Souls:

Goblin-zerstörende Kämpfe: Erledige Horden bedrohlicher Schergen und unglaublich mächtige Bosse in gewichtigen, befriedigenden Kämpfen, die von klassischen Sidescrollern inspiriert sind

Schließe dich den eigenwilligen Teenagern Jenn und Tristan an, um die Person, die ihnen am meisten am Herzen liegt, vor dem surrealen, jenseitigen Bösen zu retten

Genieße wunderschöne Umgebungen, während du eine lebendige Nachbarschaft und eine gefährliche, unerforschte Welt erkundest

Stell dich im Koop-Spiel gemeinsam mit einer vertrauenswürdigen Person den gegnerischen Horden – oder ziehe alleine los, indem du zwischen den Zwillingen hin und her wechselst.

Schalte Hunderte von Waffen, Rüstungssets und Zubehör frei und verbessere sie, um deinen ganz persönlichen Goblin-Tötungsstil zu entwickeln.

Triff die Nachbarn, geh ins Fitnessstudio und hol dir ein paar neue Sneaker in der Stadt, während du dich erholst und auf eine weitere kampferfüllte Nacht vorbereitest.