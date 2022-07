10:10 Games: Funko Action-Plattformer für Konsolen und PC angekündigt

Funko kündigte seine Pläne an, in den milliardenschweren Videospielmarkt einzutreten, wie man während eines Talk-Panels am letzten Tag der San Diego Comic-Con bekannt gab.

Durch die Zusammenarbeit von Funko mit dem Entwickler 10:10 Games wird die erste Koproduktion der beiden Unternehmen im Jahr 2023 ein AAA-Action-Plattformer sein.

Unter der Leitung des Videospielentwicklers und fünffachen BAFTA-Preisträgers Jon Burton hat 10:10 Games einige der besten Entwickler der Branche um sich versammelt, um das Spiel zu entwickeln.

Andrew Perlmutter, CEO von Funko, sagte: „Die Schaffung von ikonischen Produkten, die die Fans emotional mit ihren Lieblingsfandoms verbinden, ist bei jeder Entscheidung über das Produktportfolio von entscheidender Bedeutung. Durch die Partnerschaft mit 10:10 Games und den Einsatz der besten Schöpfer in der Branche haben wir das Talent, Spiele zu liefern, die Funkos einzigartiges Aussehen und Gefühl in allen Linien und verschiedenen Produkten widerspiegeln.“

Arthur Parsons, Design Director bei 10:10 Games, ergänzte: „Funko ist eine ikonische Marke, die genau weiß, was es braucht, um ein erstklassiges Videospiel zu entwickeln. 10:10 Games ist begeistert, eine neue Erfahrung für ihre Fans und Videospieler gleichermaßen zum Leben zu erwecken.“

Funko und 10:10 Games werden sich auf die Entwicklung von AAA-Inhalten für aktuelle und Next-Gen-Konsolen und PC mit dem noch unbenannten Release konzentrieren.

Bei der Podiumsdiskussion teilte das Führungsteam mit, dass dieses erste Spiel nicht nur ein Action-Plattformer sein wird, sondern auch eine wichtige Integration von Drittanbieter-Studios haben wird und voraussichtlich ein T-Rating für Jugendliche haben wird.