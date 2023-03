Activision Blizzard: CMA: Fusion beeinträchtigt nicht den Konsolenwettbewerb

Heute hat die Competition and Markets Authority (CMA) aktualisierte und vorläufige Feststellungen hinsichtlich der angestrebten Fusion von Activision Blizzard und Microsoft veröffentlicht.

Demnach zerstreuen neue Beweise vorläufig die Bedenken der CMA bezüglich der „Lieferungen von Spielekonsolen im Vereinigten Königreich“.

Vorherige Ansichten, dass die Übernahme Bedenken in Bezug auf das Cloud-Gaming hervorruft, bleiben allerdings davon unberührt.

Ein Abschlussbericht zur Untersuchung soll bis zum 26. April 2023 vorliegen.

In einer Pressemeldung sagte die CMA, die neuen Beweise führten zur vorläufigen Schlussfolgerung, dass es keine erhebliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs im Bereich der Konsolenspiele im Land gebe.

Weiterhin ist die CMA zu dem Schluss gekommen, dass die Gefahr einer Exklusivität für Spiele wie Call of Duty nur auf der eigenen Xbox-Plattform, für Microsoft zu erheblichen Verlusten führen könnte.

Dazu sagte die CMA: „Die wichtigsten neuen Beweise, die der CMA vorgelegt wurden, beziehen sich auf die finanziellen Anreize von Microsoft, die Spiele von Activision, darunter Call of Duty (CoD), exklusiv für die eigenen Konsolen anzubieten. Während die ursprüngliche Analyse der CMA darauf hindeutete, dass diese Strategie in den meisten Fällen gewinnbringend wäre, deuten neue Daten (die einen besseren Einblick in das tatsächliche Kaufverhalten der CoD-Spieler bieten) darauf hin, dass diese Strategie in jedem plausiblen Fall zu erheblichen Verlusten führen würde. Auf dieser Grundlage zeigt die aktualisierte Analyse nun, dass es für Microsoft wirtschaftlich nicht vorteilhaft wäre, CoD nach der Vereinbarung exklusiv für die Xbox anzubieten, sondern dass Microsoft stattdessen weiterhin den Anreiz hätte, das Spiel auf der PlayStation verfügbar zu machen.“