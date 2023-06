Activision Blizzard: E-Mail von Jim Ryan lässt die Bombe platzen

Jim Ryan ist mit SONY der größte Gegner der Übernahme von Activision Blizzard. Nun wurde eine E-Mail veröffentlicht, die der Blockade womöglich endgültig den Genickbruch verpassen könnte.

Hierbei diskutieren Jim Ryan, CEO von Sony Entertainment Interactive und Christopher Deering, President of Sony Computer Entertainment Europe über die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Auch aus diesem Text geht hervor, dass Jim Ryan sich zu jeder Zeit sicher war, dass Call of Duty weiterhin auf der PlayStation veröffentlicht wird und es Microsoft wohl eher um King und den Mobile-Markt ginge, anstatt ein „Exklusivitätsspiel“ zu starten.

Er gab dabei zu, dass er sich sicher sei, dass Call of Duty noch viele Jahre für PlayStation erscheinen werde und man selbst noch einiges in der Hinterhand habe. Christopher Deering fügte hinzu, dass wenn es Microsoft um eine Exklusivität für Call of Duty gehen würde, man sich diese für ca. 5 Milliarden Pfund hätte sichern können.

Außerdem sei man überzeugt, dass die Talente so schnell wie möglich Activision Blizzard verlassen werden, sobald ihr Vertrag endet und sie ihren Scheck bekommen haben. Somit wäre Microsoft laut Aussagen von Christopher Deering besser dran gewesen, wenn sie ein neues Elektroauto angekündigt hätten, anstatt Activision Blizzard zu kaufen.

Am Donnerstag, Januar 20, 2022, 02:52:57 PM GMT schrieb Jim Ryan eine E-Mail mit dem Betreff – MS-Übernahme von Activision.: „Es ist kein Xbox-Exklusivitätsspiel, sie denken in größeren Dimensionen, und sie haben das Geld, um solche Schritte zu machen. Ich habe in den letzten Tagen viel Zeit mit Phil und Bobby verbracht, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir COD noch viele Jahre lang auf PS sehen werden. Wir haben einige gute Sachen in Planung. Haltet die Augen offen.“ „Ich bin nicht selbstgefällig und mir wäre es lieber, wenn das nicht passiert wäre, aber wir werden es schaffen, mehr als schaffen.“

Darauf antwortete Christopher Deering, President of Sony Computer Entertainment Europe:

„Phil Spencer sagte auf CNBC, dass die Übernahme MS als Akteur im Bereich der mobilen Spiele festigen würde. Für mich sieht das eher nach einem King-Spiel aus als nach COD. Aber King wurde für 5 Mrd. Dollar an Bobby verkauft und ist jetzt 50 Milliarden Pfund wert. Wenn es ein Xbox-Exklusivitätsspiel wäre, Spencer könnte MS die Konsolenexklusivität für die nächsten 3 COD-Veröffentlichungen für vielleicht 5 Milliarden Pfund sichern können.“ — CONFIDENTIAL – FTC Docket No. 9412 — „Der große Geldsegen wird die meisten Talente dazu verleiten, das Geld zu nehmen und so schnell zu verschwinden, wie es ihre Verträge erlauben und MS mit einer sehr schwierigen Managementaufgabe zurücklassen. Ich wette, Yves lächelt wie die Grinsekatzekatze.“ „Ich denke, dass dies ein Spiel war, um PS5 usw. auslaufen zu lassen, und dass es massiv überbewertet war und nicht wirklich erfolgreich sein wird. Ich schätze, MS kann diese Art von Bewertung verspielen, ohne dass es mehr schadet, als nützt, aber ich werde kein Auge zudrücken, was die Zukunft unseres Babys angeht. Ich hoffe, Sie stimmen mir zu.“ „Cheers, Chris“ „PS: Sie wären besser dran gewesen, wenn sie ein neues Elektroauto angekündigt hätten.“