Activision Blizzard: Was schlecht für Sony ist, ist gut für alle Spieler

In ihrem Bericht zur Abwehr der einstweiligen Verfügung der FTC sagte Richtern Corley, dass sich die FTC zu sehr auf die Aussagen von Jim Ryan verlassen haben.

Sie habe zwar Verständnis für den Widerstand des PlayStation-CEO, dennoch habe Sony in der Vergangenheit mit seinen exklusiven Marketing-Deals für Call of Duty selbst für Einschränkungen gesorgt.

Mit einer erfolgreichen Übernahme Activisions durch Microsoft würde es das wohl nicht mehr geben. Zwar sei dies schlecht für Sony, aber für zukünftige Gamer und Spieler der Shooter-Reihe sei dies gut.

Aussage der Richterin: „Außerdem behauptet die FTC, das Angebot von Microsoft sei einfach unzureichend. Dabei stützt sie sich ausschließlich auf die Aussage von PlayStation-CEO Ryan. Das starke Vertrauen der FTC in die Aussage von Herrn Ryan ist nicht überzeugend. Sony lehnt die Fusion ab; sein Widerstand ist verständlich. Vor der Fusion bezahlte Sony Activision für exklusive Marketingrechte, die es Sony erlaubten, Call of Duty auf der PlayStation zu vermarkten, aber die Möglichkeiten der Xbox einschränkten, dasselbe zu tun. Nach der Fusion wird das fusionierte Unternehmen solchen Beschränkungen vermutlich nicht mehr zustimmen. Vor dem Zusammenschluss musste ein Verbraucher, der ein Call of Duty-Konsolenspiel spielen wollte, eine PlayStation oder eine Xbox kaufen. Nach der Fusion können die Verbraucher die Cloud nutzen, um auf dem Gerät ihrer Wahl zu spielen, einschließlich, so ist beabsichtigt, auf der Nintendo Switch. Vielleicht schlecht für Sony. Aber gut für Call of Duty-Spieler und künftige Gamer.“