Blizzard Entertainment: Der schlafende Riese ist erwacht sagt Mike Ybarra

Mit Diablo IV feiert man derzeit einen riesigen Erfolg auf allen Plattformen. Das Action-Rollenspiel avancierte schon kurz nach dem Release zum am meistverkauften Spiel von Blizzard Entertainment.

Doch der Entwickler hat noch so viel mehr zu geben.

So merkte Mike Ybarra, Präsident von Blizzard Entertainment, an, dass man noch so viel habe, was von den talentierten Teams kommt.

Als „schlafenden Riese“ habe man damals Blizzard bezeichnet. Für Ybarra ist dieser aber längst erwacht und strotzt nur so vor Kraft.

Bei allem, was man tue, stehe der Spieler im Zentrum. Das werde sich auch nicht ändern, so Ybarra. Und man stehe erst am Anfang.