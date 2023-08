Ad Infinitum: Leid und Wahnsinn halten Einzug

Die Horror-Fans unter euch werden sich bei Ad Infinitum vermutlich schon die Hände reiben. Die bislang veröffentlichten, zum Teil verstörenden Trailer, machten schon viel her. Am 14. September ist es jetzt endlich so weit, und ihr dürft zwischen den beiden Realitäten in Ad Infinitum umherreisen.

Ihr übernehmt die Rolle eines deutschen Soldaten, welcher noch immer mit den Traumata des vergangenen Ersten Weltkrieges kämpft. Im Geiste zwischen zwei Realitäten, versucht ihr noch bei klarem Verstand zu bleiben, um diesem Horror zu entkommen.

Eine dieser Welten hält euren Geist in den Schützengräben des Krieges fest, in denen ihr nach dem Krieg noch immer im Kopf gefangen seid. Die andere in dem Haus eurer Eltern, welche euch schon vor dem Krieg beschäftigte. Jetzt nach Kriegsende wacht ihr in diesen Hallen des Herrenhauses auf, konfrontiert mit zwei Vergangenheiten!

In diesem psychologischen Horror-Erlebnis werden Themen wie posttraumatische Störungen und Familiendramen thematisiert. Dementsprechend macht euch auf harte Kost gefasst.

Ad Infinitum erscheint am 14. September für Xbox Series X/S, PlayStation 5 sowie PC (Steam). Für 35,99 Euro statt 39,99 Euro könnt ihr das Spiel vorbestellen. Wer noch den digitalen Soundtrack und das digitale Artbook dazu haben möchte, bestellt sich die Nightmare Edition, welche es derzeit bereits für 44,99 Euro anstatt 49,99 Euro zu kaufen gibt.