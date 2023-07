Ad Infinitum: Vorbestellung möglich und verstörter Trailer

Autor:, in / Ad Infinitum

Schaut euch den verstörten Trailer zu Ad Infinitum an und bestellt das Spiel ab sofort vor.

Anlässlich der Vorbesteller-Phase von Ad Infinitum bieten NACON und Hekate Studio eine weitere Gelegenheit, in die beklemmende Atmosphäre des Spiels einzutauchen.

Ohne die beunruhigende Geschichte dieses jungen deutschen Soldaten zu enthüllen, der für immer von den Schrecken des Ersten Weltkriegs gezeichnet ist, ermöglicht der neue Trailer den Spielern, einige der verschiedenen Umgebungen, Gameplay-Features und Monster zu sehen, denen sie sich stellen müssen, wenn das Spiel am 14. September für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

Außerdem wird es eine spezielle Nightmare Edition geben, die einen 48-stündigen Frühzugang, einen Rabatt von 10 %, den Original-Soundtrack des Spiels und ein digitales Artbook bietet. Eine Listung im Store steht noch aus.

Ad Infinitum zieht den Spieler in den verdrehten, gestörten Geist eines jungen deutschen Soldaten, der unter Halluzinationen leidet. Verloren zwischen Realität und Illusion befindet er sich in einem echten psychologischen Kampf gegen sich selbst. Dieser neue Trailer vermittelt die beklemmende, makabre Atmosphäre des Spiels und gibt einen Einblick in einige der verschiedenen Umgebungen und Spieltypen. Er zeigt auch einige neue Kreaturen, die einen Vorgeschmack auf die Schrecken geben, die den Spieler im Laufe der Geschichte erwarten. Wird er sich ihnen stellen oder sie verstehen? Ihre Entscheidung wird das Ende des Spiels beeinflussen.