Aeon Must Die!: Beat’em Up veröffentlicht

Aeon Must Die! für Konsolen und PC veröffentlicht.

Aeon Must Die!, das stylische und actiongeladene Beat’em Up ist ab sofort auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar.

Taucht ein in ein existenzielles Science-Fiction-Massaker mit einem einzigartigen, von Anime inspirierten Grafikstil und einer riesigen Story voller Verrat, Liebe und Rache in einem zerrütteten Universum. Kommt dank des Launch-Trailers ins Schwitzen und bereitet euch darauf vor, euch dem Kampf zu stellen!