Aeon Must Die!: Gameplay Trailer enthüllt Release-Datum

In Aeon Must Die! erlebt ihr die interstellare Geschichte von Aeon. Eine Geschichte voller Verrat, Liebe und Rache – verpackt in einem spektakulären Beat ‘em Up, das halsbrecherisches Gameplay bietet, welches risikofreudige Spieler belohnt. Eine innovative KI und taktische Kämpfe die sich Klassiker legendärer Prügelspiele als Vorbild genommen haben runden das Gesamtpaket ab.

Betrogen und von seinen Generälen dem Tod überlassen ist Aeonm geschwächt und ohne Körper für den Rachefeldzug. Er verschmilzt mit dem Spieler um zu überleben – und um seine Rachepläne in die Tat umzusetzen.

Reist durch die futuristische Stadt Pantheon, kämpf um Macht, Freiheit und den freien Willen – alles in einem unvergleichlichem Art Style.

Seht euch den Aeon Must Die! Gameplay Trailer an:

Aeon Must Die! wird am 14. Oktober 2021 für Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Käufer, die den Titel vor dem 28. Oktober kaufen, bekommen zudem das Wrathful King Set DLC kostenlos dazu. Es beinhaltet einen Skin für Aeon und sein Bike!