Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: Zweite Trial Version ab sofort verfügbar

Wie wir bereits heute Mittag berichtet haben, kündigte Square Enix während eines Live-Streams im Rahmen der Tokyo Game Show an, dass Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin am 18. März 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und über den Epic Games Store für PC erscheinen wird.

Das neue Action-RPG wird in Zusammenarbeit mit Tetsuya Nomura (Final Fantasy VII, Kingdom Hearts) und Team Ninja/Koei Techo Games (Ninja Gaiden- und Nioh-Reihen) entwickelt. Es beschreitet völlig neue Wege für die Final Fantasy-Reihe und spricht sowohl bestehende Fans als auch neue Spieler an.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin verbindet herausfordernde und strategische Action mit der Welt und den Überlieferungen der Final Fantasy-Reihe, und erschafft so ein einzigartiges Action-RPG.

Spieler begleiten Jack und seine Verbündeten auf ihrer Reise in den Chaos-Tempel. Dabei betreten sie eine Welt düsterer Fantasy und aufregender Kämpfe und stellen sich die Frage, ob sie wirklich die Krieger des Lichts aus der Prophezeiung sind.

Details zur zweiten Trial-Version

Ebenfalls angekündigt wurde die Veröffentlichung der kostenlosen Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Trial Version 2 für PS5 und Xbox Series X|S. Hierbei handelt es sich um eine Erweiterung der ersten Trial-Version, die bereits im Juni verfügbar war.

Spieler können mit dem „Auenwald der Verzerrung“ ein zusätzliches Gebiet im Spiel erkunden, einen neuen Verbündeten kennenlernen, durch die Addierung mehrerer Jobs neue Spielstile im Kampf erlernen und gegen eine Reihe neuer Gegner antreten. Dies ist ebenfalls die erste Gelegenheit, die Mehrspielerfunktionen des Spiels anzutesten.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Trial Version 2 ist ab sofort kostenlos und bis zum 11. Oktober 2021 um 16:59 Uhr verfügbar.

Spieler, die Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Trial Version 2 herunterladen, sind eingeladen an einer Umfrage teilzunehmen und den Entwicklern Feedback zu ihrem Spielerlebnis zu geben, um die Entwicklung des finalen Spiels mitzugestalten.

Die Umfrage ist bis zum 18. Oktober 2021 um 16:59 Uhr verfügbar und kann über den Trial Version 2-Menübildschirm aufgerufen werden.

Vorbestellung im im Microsoft Store

Im Microsoft Store könnt ihr Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin in zwei Versionen vorbestellen.

Die Standard Edition wird als Einzelhandels- sowie digitale Version für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein. Eine Digital Deluxe Edition wird es ebenfalls für alle Plattformen geben. Die Digital Deluxe Edition enthält ein digitales Artbook, einen digitalen Mini-Soundtrack und einen Season Pass, der die zusätzlichen Missionen „Die Prüfungen des Drachenkönigs“, „Reisender der Dimensionen“ und „Different Future“ enthält.

Xbox-Spieler, die eine Einzelhandelsversion oder digitale Edition des Spiels kaufen, können Smart Delivery nutzen und damit ihre Edition über alle Xbox One- und Xbox Series X|S-Konsolen hinweg spielen. Das System wählt automatisch die optimale Version des Spiels für die eingesetzte Konsole.

Zum Abschluss noch den deutschen Trailer: