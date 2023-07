Alan Wake 2: 10 Fakten zum neuen Horrorthriller

Autor:, in / Alan Wake 2

Am 17. November 2023 erscheint Alan Wake 2 und hier gibt es zehn Fakten zum neuen Horrorthriller.

Die Vorfreude auf Alan Wake 2 wird von Woche zu Woche größer, doch die Wartezeit ist noch lang und der 17. November so weit entfernt. Doch mit der richtigen Einstellung (und einer Taschenlampe) gibt es immer Licht am Ende des Tunnels. So präsentieren wir euch mit Vorfreude auf Alan Wake 2 ganz nebenbei zehn einfache Fakten zu Alan Wake 2.

10 Fakten zum Spiel Alan Wake 2

Zwei Co-Protagonisten Zwei Realitäten Zwei verzweifelte Reisen Zwei Erweiterungen: Night Springs Expansion und Lake House Expansion Zwei Locations bisher bekannt: Washington und New York Eine Fortsetzung, die jedoch als eigenständiges Erlebnis konzipiert ist Nur digitale Veröffentlichung Untertitel und Sprachausgabe: Englisch, Französisch, Deutsch, Iberisches Spanisch und Japanisch Nach der Veröffentlichung sollen kostenlose Updates folgen Release: 17. Oktober 2023

Falls ihr euch auch schon auf Alan Wake 2 freut, dann könnt ihr das Spiel bereits vorbestellen: