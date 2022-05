Alan Wake 2: Entwicklung in voller Produktionsphase laut Remedy

Alan Wake-Fans dürfen sich freuen, denn wie Remedy Entertainment bekannt gegeben hat, wird bereits an der Fortsetzung gearbeitet. So hat Remedy die volle Produktion von Alan Wake 2 gestartet und ist fertig mit der Planungsphase.

Im neuen Geschäftsbericht heißt es: „Beide Projekte [Codename Vangaurd & Alan Wake 2] hatten bereits im letzten Quartal 2021 einen bedeutenden Einfluss auf die Einnahmen.“ Was die Entwicklung von Alan Wake 2 im Besonderen betrifft, so bestätigt der Bericht, dass es sich „in der vollen Produktionsphase befindet“. Es bleibt noch viel zu tun, aber das Spiel nimmt in vielen Bereichen bereits eine vollständigere Form an. Wie bereits kommuniziert, wird Alan Wake 2 im Jahr 2023 erscheinen.“