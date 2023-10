Alan Wake 2: Lobende Worte von Remedy für den Publisher

In der letzten Woche wurde Alan Wake 2 veröffentlicht, der Nachfolger des psychologischen Actionspiels, bei dem Remedy abermals für die Entwicklung verantwortlich war.

Remedy brachte das Spiel aber nicht selbst auf den Markt. Epic Games übernahm bekanntlich das Publishing, worüber jetzt Communications Director Thomas Puha sprach.

Über die Social-Media-Plattform X sagte er, Epic habe sie mit Alan Wake 2 das Spiel machen lassen, was sie wollten. Offenbar gab es keinerlei Einmischungen. Stattdessen wurde man unterstützt und der Publisher kümmerte sich um alles.

Remedy habe auch noch nie so viel gutes Feedback für erreichte Meilensteine erhalten.

„Ein großes Lob an EpicPublishing. Sie haben uns das Spiel machen lassen, das wir wollten. Sie haben uns nur unterstützt. Das Produktionsteam von Epic hat es bei Alan Wake 2 besonders gut gemacht. Sie kümmern sich wirklich. Ich habe noch nie so viel gutes Feedback von Milestones gelesen und die Produzenten haben ständig so viel vom Spiel gespielt.“