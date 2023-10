Alan Wake 2: Spielzweit zwischen Protagonisten ist 50 zu 50

Im Nachfolger zu Alan Wake wurde aus dem einstigen psychologischen Thriller nicht nur ein Survival-Horrorspiel. Remedy lässt Spieler neben dem Schriftsteller auch eine weitere Figur steuern.

Über das Verhältnis der Spielzeit beider Protagonisten machte Game Director Kyle Rowley kürzlich Angaben. Die Spielzeit von Alan Wake 2 wird demnach zwischen den Figuren 50 zu 50 aufgeteilt.

Rowley sagte zu MP1st: „Es ist ungefähr 50/50. Es ist natürlich wichtig, dass wir eine Alan Wake-Fortsetzung machen, also mussten wir sicherstellen, dass wir Alan als Charakter repräsentieren wollten. Aber 50/50 fühlte sich für uns aus der Perspektive des Tempos richtig an. Alan ist auch in Sagas Teil der Geschichte präsent, es ist also nicht so, dass er nur an dem dunklen Ort ist, den wir in den Trailern und so gezeigt haben, sondern er ist auch in einigen dieser Bereiche zu finden.“