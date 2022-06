Arcade Spirits: The New Challengers: Mehr als eine Retro-Romanze aus der Spielhalle

Zur Veröffentlichung von Arcade Spirits: The New Challengers gibt es einen Trailer, der einige Charaktere und Dialoge vorstellt.

Am 1. Juni wurde ein neuer Titel der Indie-Schmiede [email protected] veröffentlicht. Der Nachfolger des 2019 erschienenen Arcade Spirits, Arcade Spirits: The New Challengers ist jetzt verfügbar.

Arcade Spirits: The New Challengers ist eine sogenannte visuelle Novelle, also ein interaktiver Roman, genau wie sein Vorgänger. Im ersten Teil ging es darum, dass der Spieler in einer Spielhalle arbeitet und währenddessen Liebe und Freundschaft sucht. (Wie früher eben!)

Im zweiten Teil steht ihr auf der anderen Seite des virtuellen Tresens und nehmt an Pro-Turnieren im Spiel Fist of Discomfort 2 teil. Um an diesem Turnier teilnehmen zu können, stellt der Spieler ein Team aus Leuten zusammen, die im Good Clean Fun abhängen, eine Kombination aus Pizzeria, Waschsalon und Arcade.

Um das Team zusammenzustellen, lernt man die Charaktere besser kennen, beginnt Freundschaften und Beziehungen mit ihnen und könnte möglicherweise sogar eine Verschwörung in der Arcade-Szene aufdecken.

Angesetzt ist das Ganze in einer alternativen Zeitlinie, in welcher im Jahre 20XX die Arcade-Spielhallen nicht untergegangen sind. Neben vielen neuen Figuren, werden auch einige Charaktere aus dem Vorgänger wiederkehren.

Hier noch einige Features, welche die Spieler aus dem ersten Teil kennen könnten:

Tolle Sprachausgabe für emotionale Hochs und Tiefs.

Charaktergrafiken von Molly Nemecek, pulsierende Synthwave Sounds von Greg Mirles und Hintergrundgrafiken von Jessie Lam!

Die Persönlichkeit des Spielers wird von Iris gemessen, seiner handlichen, virtuellen Assistentin. Sie variiert zwischen freundlich, beständig, schrullig, mutig oder flexibel!

Geht mit jedem aus, ganz gleich welches Geschlecht oder konzentriert euch ausschließlich auf Freundschaften.

Zu den neuen Features gehören:

Importiert eure Entscheidungen aus dem Vorgänger und verändert die Welt in 20XX, basierend auf eurer Wahl! Und falls ihr Arcade Spirits nicht gespielt habt, funktioniert Arcade Spirits: The New Challengers auch alleine wunderbar.

Ein großer Charakter-Editor bei dem ihr Körpertyp, Frisur, Accesoires, Klamotten und mehr auswählen könnt. Eure selbsterstellte Figur erscheint stets auf dem Bildschirm!

Entwerft im Charakter-Editor euren eigenen Rivalen. Erschafft denjenigen, der sich euch ständig in den Weg stellt oder wird sogar Liebe zwischen den beiden Kontrahenten erblühen..?

Nimm es mit der Welt in Fist of Discomfort 2 auf, einem strategischen Minigame. Deine Siege oder Niederlagen verändern den Lauf der Geschichte, ohne sie zu beenden.(Das Minigame kann auch übersprungen werden)

Ausbalancierte Persönlichkeits-Entscheidungen, die mehr Abwechslung und Möglichkeiten bieten, mit jeder Figur zu sprechen.

Hier könnt ihr Arcade Spirits: The New Challengers im Microsoft Store erwerben: