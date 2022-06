ARK 2: 10 Details, die ihr vielleicht verpasst habt

Während unzähliger Ankündigungen habt ihr vielleicht die ARK 2-Ankündigung mit einem neuen Trailer nicht mitbekommen. Da es in den letzten Tagen sehr viele Spiele-Neuigkeiten gab, und das sogar ausgerechnet an einem Sonntag, gibt es heute am Feiertag zehn Details, die ihr vielleicht verpasst habt.

1) ARK: Survival Evolved ist jetzt zu 100 % reduziert und dauerhaft kostenlos auf Steam erhältlich! Die Spieler müssen das Spiel bis zum 19. Juni um 10:00 Uhr PDT anfordern. Das hat zu einem neuen Rekord auf Steam geführt.

Dollie, Produktmanagerin bei ARK & ARK II sagte: „New Peak Steam CCU of 205k! Wir sind überwältigt von der Unterstützung und der Leidenschaft der Community – es ist sowohl überwältigend als auch inspirierend. Danke, dass ihr uns alle bei WC zum Lächeln bringt, während wir weiter an ARK 2 arbeiten. Und das seit 7 Jahren… unglaublich! Ihr seid die Besten!“

2) Die neue offizielle ARK-Community-Karte, die nordische Kälteregion Fjordur, steht zum kostenlosen Download auf PC, Xbox, PlayStation und Stadia bereit. Seht euch hier den Trailer zur Fjordur-Karte an:

3) ARK: The Animated Series hat derzeit vierzehn 30-minütige Episoden in der Postproduktion, mit Monica Belucci (The Matrix Reloaded) und Dee Bradley Baker (Star Wars: The Bad Batch), die sich der illustren Besetzung anschließen, zu der auch Gerard Butler, Michelle Yeoh, Vin Diesel und viele mehr gehören.

Hier gibt es das Charakter-Artwork:

4) Die ARK Nintendo Switch Ultimate Survivor Edition enthält neue Sprachaufnahmen von David Tennant und Madeleine Madden. Madden wird auch als Roboterführerin HLN-A im „Young Explorers Mode“ fungieren, der exklusiv in der Switch-Version von ARK enthalten ist.

5) ARK 2 wird in der Third-Person-Perspektive gespielt und bietet eine stark Skill-basierte, Souls-ähnliche Action – eine innovative Richtung, die man selten in einem PVP-basierten Survival-Spiel erlebt.

6) Das Survival-Erlebnis der nächsten Generation ARK 2 wird in der Unreal Engine 5 entwickelt und ermöglicht Mods für Xbox-Konsolen der Serie X|S, PC und Xbox GamePass. ARK 2 wird vollständig stapelbare, von Benutzern erstellte Mods für die Xbox-Version des Spiels enthalten, die durch mod.io ermöglicht werden. Spieler, die Mods für die PC-Version erstellen, können ihre Kreationen in die Cloud hochladen, um sie allen Xbox-Konsolenspielern zur Verfügung zu stellen!

7) ARK auf der großen Leinwand? Schaut euch Vin Diesels Instagram an.

Vin Diesel sagte: „Das beste Spiel, das derzeit auf dem Markt ist, ist Ark Survival Evolved… mein Sohn hat mich vor vielen Jahren mit dem Spiel bekannt gemacht. Dann baten mich Wildcard und all die anderen Genies dort, die IP in den TV- und Filmbereich zu bringen… eine Ehre, die ich gar nicht beschreiben kann. Jeder echte Gamer ist gespannt auf Ark 2!!! Aber ich freue mich auch darauf, dass ihr alle bald sehen könnt, wie sich das Franchise auf der großen Leinwand entfaltet. Bleibt dran. Alles Liebe.“

8) ARK 2 erscheint im Jahr 2023 im Xbox und PC Game Pass.

9) ARK 2 bietet eine ganze Reihe neuer Features, darunter neue, fortschrittliche Fortbewegungsmechaniken wie Klettern, freies Klettern, Parkour, Rutschen und Schwingen, dynamische Weltereignisse (unabhängige natürliche und unnatürliche Ereignisse in Echtzeit), fähigkeitsbasierte „Souls“-ähnliche Kämpfe, eine völlig neue außerirdische Umgebung, komponentenbasiertes Item-Crafting und feindselige PVE-Jäger und -Angreifer, die menschliche Eindringlinge aus ihrer Welt vertreiben wollen.

10) Vin Diesel, der als Ark-Held Santiago die Hauptrolle spielt, wurde auf einem neuen Artwork und neuen Screenshots gezeigt: