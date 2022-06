ARK 2: Spannende Informationen zum Survival-Spiel

Studio Wildcard enthüllte während des Xbox & Bethesda Games Showcase neue Details zu der mit Spannung erwarteten Fortsetzung ARK 2.

Mit den Talenten von Vin Diesel (Fast Franchise) als Protagonist Santiago und Auli’i Cravalho (Moana) als Stimme von Santiagos Tochter Meeka nutzt Studio Wildcard die fotorealistische Echtzeit-Beleuchtungstechnologie der Unreal Engine 5 für dieses neu gestaltete Survival-Erlebnis der nächsten Generation.

Damit es in der Welt von ARK 2 immer etwas zu entdecken gibt und es nie langweilig wird, wurde ein neues Weltereignissystem eingeführt. Während im Vorgänger eher statisiche oder sich wiederholende Ereignisse passierten, wird das neue Weltereignissystem in ARK 2sicherstellen, dass immer etwas Einzigartiges passiert, egal, ob ihr dabei seid oder nicht.

ARK 2 setzt somit auf prozedural-dynamische Szenarien wie Versammlungen an Wasserstellen, verwundete Kreaturen, das Aufspüren von Zeichen fortgeschrittener Beute, Überfälle, Herden, die Verteidigung gefährdeter Kreaturen, um ihr Vertrauen zu gewinnen, das Auffinden von Höhlen mit Elterntieren und ihren Jungen und vieles mehr.

ARK 2 wurde dazu in etlichen weiteren Bereichen verbessert: Die neuen gegnerischen „Aratai“, die ihre eigenen Zähmungen haben, das neue Kreaturenmanagement- und Weltkartensystem, das fortschrittliche, auf Komponenten basierende Item-Crafting, das es den Spielern ermöglicht, aus Millionen von möglichen Kombinationen genau auszuwählen, wie ihre Ausrüstung aussehen und funktionieren soll, oder das überarbeitete Build-System, das unzählige weitere Bauoptionen bietet und das Speichern und Teilen von Build-Vorlagen ermöglicht.

ARK 2 erscheint im Jahr 2023, gleichzeitig auf Steam Early Access und als Konsolen-Launch-Exklusivtitel für Xbox Series X|S und im Xbox und PC Game Pass samt Game Preview.

Das Spiel wird vollständigen Mod-Support für PC & Xbox bieten. Das bedeutet, dass Spieler, die mit der PC-Version Mods erstellen, diese in die Cloud hochladen können, um sie auch allen Konsolenspielern zur Verfügung zu stellen.

Jeremy Stieglitz and Jesse Rapczak, Co-creators of Ark and Co-founders of Studio Wildcard sagte zum Mod-Support: „Das Beste kommt zum Schluss: Ark 2 fügt ein revolutionäres neues Feature für Konsolenspieler hinzu: vollständig stapelbare, von Benutzern erstellte Mods, auch auf inoffiziellen Servern, für die Xbox-Version des Spiels, ermöglicht durch die offizielle Mod-Unterstützung von mod.io! Das bedeutet, dass Spieler, die mit der PC-Version Mods erstellen, diese in die Cloud hochladen können, um sie auch allen Konsolenspielern zur Verfügung zu stellen. Wie wir bereits bei Ark auf dem PC gesehen haben, kann damit alles im Spiel verändert, verbessert und neu gestaltet werden: neue Kreaturen, neue Spieltypen, neue Karten, neue Waffen und Gegenstände sowie Spielmechaniken (ja, Modder können einen First-Person-Modus wieder einführen). Mit der Leistungsfähigkeit der Unreal Engine 5 ist die einzige Grenze die Vorstellungskraft der Entwickler selbst. Wir sind sehr gespannt auf die atemberaubenden Erweiterungen, die die Spieler zweifellos in ihren Mods und Karten erschaffen werden – und wir glauben, dass die Tatsache, dass all diese benutzergenerierten Inhalte in Ark 2 auf der Konsole spielbar sein werden, mit vollständiger plattformübergreifender Serverintegration, die Natur des Genres für immer verändern wird.“