Armored Core VI: Fires of Rubicon: Veröffentlichung im September oder Oktober

Über elf Jahre nach dem letzten Hauptteil arbeitet From Software aktuell mit Armored Core VI: Fires of Rubicon an einer Wiederbelebung der beleibeten Mech-Reihe. In Sachen Gameplay soll auch der sechste Teil den Wurzeln treu bleiben, diese aber durch einige kleinere Anpassungen verfeinern.

Bisher gibt es neben dem beeindruckenden Ankündigungs-Trailer und Interviews mit den Entwicklern keine weiteren Informationen oder bewegten Bilder zu Armored Core VI: Fires of Rubicon. Auch ein Erscheinungstermin ist bisher unbekannt.

Mit den Plänen von From Software vertraute Quellen berichten nun, dass man intern mit einem Veröffentlichungsfenster zwischen September und Oktober dieses Jahres plant. Sollte während der restlichen Entwicklung alles glattgehen, sei von einer Veröffentlichung Ende September auszugehen.

Ziel sei es, Armored Core VI: Fires of Rubicon, welches für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen wird, noch vor der kürzlich angekündigten Shadow of the Erdtree-Erweiterung für Elden Ring zu veröffentlichen.