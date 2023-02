Armored Core VI: Fires of Rubicon: Interview mit Producer verrät weitere Details

Ein Interview mit Producer Yasutaka Ogura verrät weitere Details zum kommenden Action-Titel Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Während eines Taipei Gameshow-Livestreams hat Producer Yasutaka Ogura einige Details zur Entwicklung und Ausrichtung des kommenden Action-Titels Armored Core VI: Fires of Rubicon verraten.

So habe eine Fortsetzung der beliebten Mech-Reihe nie infrage gestanden und man eigentlich mit einer kürzeren Pause der Marke geplant. Diese Pläne seine allerdings von einer Vielzahl anderer hochkarätiger Spiele und den damit verbundenen begrenzten Ressourcen durchkreuzt worden.

Durch die Entwicklung dieser Spiele, wie Dark Souls 2 und 3, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice und Elden Ring, sei es den Entwicklern möglich gewesen reichlich Erfahrungen zu sammeln, die auch Armored Core VI: Fires of Rubicon zugutekommen.

Trotzdem werde der sechste Teil seine Wurzeln nicht vergessen und auch Veteranen der Serie mit seiner spielerischen Freiheit und zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten mit gewohnten Stärken überzeugen, so Ogura.

Die ausgeprägten Individualisierungsmöglichkeiten, deren Nutzung auch Teil des Schwierigkeitsgrades ist, seien ein besonderes Element und ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Titeln von FromSoftware. Zudem sollen diese nun intuitiver ausfallen, um den Einstieg für Neulinge zu erleichtern.

Aromred Core und From Software-Veteran Hidetaka Miyazaki fungierte laut Ogura während der Entwicklung zunächst als Game Director und war gemeinsam mit Co-Director und Producer Kenneth Chan sowie weiteren Mitarbeitern am Kartendesign und weiteren Kernelementen von Armored Core VI: Fires of Rubicon beteiligt.