Art of Rally: Australien-DLC als Premium Add-on angekündigt

Indie-Rennspiel-Hit Art of Rally kündigt das erste Premium-Add-on an – den Australien-DLC!

Schnallt euch an und rast mit dem Indie-Entwickler Funselektor (Absolute Drift) los! Nach vielen kostenlosen Updates hat das Studio heute den ersten Premium-DLC für seinen Indie-Rennspielhit Art of Rally angekündigt.

Der Australien-DLC nimmt euch mit auf ein unvergessliches Off-Road-Abenteuer in Down Under. Testet eure Driftfähigkeiten in den sechs neuen Landschaften, während ihr auf staubigen Wegen und Asphalt durch Eukalyptuswälder und Felder rast, oder entspannt euch und erkundet das Gelände im Freeroam.

Der DLC bringt außerdem vier neue Autos, eine Freeroam-Location und zwei neue Melodien (aufgenommen mit einem Didgeridoo von Tatreal) mit sich. Der Australien-DLC ist ab dem 16. November für 8,99 USD / 8,99 EUR auf Steam erhältlich und folgt kurz darauf auch für Konsole (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch).

Das Studio kündigte zudem eine iOS- und Android-Version von Art of Rally an, die Mitte Dezember 2023 zusammen mit dem DLC erscheinen soll.