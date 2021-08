Art of Rally: Veröffentlichung am 12. August im Xbox Game Pass

Autor:, in / Art of Rally

Art of Rally erscheint am 12. August für Switch und Xbox. Dazu wird das Spiel im Xbox Game Pass veröffentlicht.

Indie-Entwickler Funselektor (Absolute Drift) hat heute angekündigt, dass sein Indie-Rennspiel-Hit Art of Rally am 12. August für Xbox One, Xbox Series, Game Pass für Konsole/PC sowie Switch erscheinen wird. Die PlayStation 4- und PlayStation 5-Versionen folgen noch diesen Sommer.

Die Switch- und Xbox-Fassung von Art of Rally wird alle bisher veröffentlichten Updates der PC-Version enthalten, inklusive dem nächsten großen Update namens “Kenia Update”, das zeitgleich mit der Konsolenversion veröffentlicht wird.

Mit einer Metacritic-Wertung von 80 und über 2.000 Bewertungen auf Steam (äußerst positiv), vereint Art of Rally komplexe und realistische Fahrphysik mit einer minimalistischen, stylischen Ästhetik, die die goldenen Jahre des Rallyesport einfängt.

Über Art of Rally



Erlebe die besten Jahre des Rallyesports im Karrieremodus

61 legendäre Rallye Wagen aus den 60ern, 70ern, 80ern, Gruppe B, Gruppe S, Gruppe A

60 Rennstrecken in Finnland, Sardinien, Norwegen, Deutschland und Japan

Tägliche und wöchentliche Herausforderungen mit Leaderboards

Foto- und Replay-Modi zum Teilen von Screenshots

Ghost Rennen: Teste deine Grenzen und übertreffe deine eigenen Highscores

Vrooooooooooooooom

Über das Kenia Update:

6 neue herausfordernde Level in atemberaubend schönen Locations, inklusive Mount Kenia und Lake Victoria

1 neue Rennstrecke

4 neue Wagen

2 neue Songs

Zebras, Giraffen, Elefanten

Hier könnt ihr euch einen ersten Eindruck von dem Spiel verschaffen: