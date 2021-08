Autor:, in / The Artful Escape

The Artful Escape wird im September veröffentlich und zuvor gibt es eine malerische Preview zum kommenden Adventure.

Was euch erwartet, wenn Ziggy Stardust auf Wes Anderson (Die Royal Tenenbaums, Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel) aufeinander treffen würden, könnt ihr im Preview-Video zu The Artful Escape mit Marty Sliva anschauen.

The Artful Escape wir am 9. September 2021 veröffentlicht und am ersten Tag im Xbox Game Pass enthalten sein.