2K Games: Neue Franchise wird diesen Monat angekündigt

Take-Two Interactive hat bei der vergangenen Finanzkonferenz verkündet, dass das 2K-Label gegen Ende August ein neues Spiel zu einer Franchise enthüllen wird. Noch ist nicht bekannt, welche Franchise gemeint ist und welche Plattformen bedient werden sollen.

Take Two sagte, dass 2K diesen Monat ein neues Spiel enthüllen wird, das noch vor Ende des laufenden Geschäftsjahres, das am 31. März 2022 endet, erscheinen wird. Im gleichen Atemzug hat Take-Two Interactive durchsickern lassen, dass sich zwei in der Entwicklung befindliche Spiele, die im nächsten Jahr geplant waren, verschoben werden mussten. Welche Spiele genau und welcher Zeitraum gemeint war, ist unbekannt.