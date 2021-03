Assassin’s Creed Valhalla: Erster Blick auf die Eastre-Saison

Seit dem 18. März könnt ihr das Eastre Fest in Assassin’s Creed Valhalla mit vielen neuen Gratis-Inhalten genießen. In Hræfnathorp gibt es neue Aktivitäten mit neuen Belohnungen zu entdecken.

EASTRE-FEST

Nach einem langen und harten Winter ist die Rückkehr des Frühlings in Hræfnathorp ein Grund zum Feiern, und zwar mit dem Eastre-Fest, einem zeitlich begrenzten Event vom 18. März bis zum 8. April! Erlebe eine gesellige Zeit bei der Eiersuche, oder nimm an den Festlichkeiten mit Bogenschießen, Trinkspielen und Raufereien teil. Und wenn die Nacht hereinbricht, beschützt du den Rabenclan vor den Geistern, die durch den Wald streifen und Chaos anrichten. Sowohl am Tag als auch in der Nacht kannst du dir spezielle Belohnungen für den Abschluss von Aktivitäten verdienen, die nur während des Fests verfügbar sind. Der lange Winter ist vorbei, also steck dir ein paar Blumen ins Haar, schnapp dir einen Drink und feiere, bevor das Fest zu Ende ist!

Wichtiger Hinweis: Das Event ist erst nach Abschluss von mindestens einem Handlungsbogen in Grantabrycg oder Legracæsterscir verfügbar.