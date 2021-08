Assetto Corsa Competizione: Verbesserungen des Next-Gen-Upgrades in der Übersicht

Wie wir bereits berichten haben, wird das Next-Gen-Upgrade für Assetto Corsa Competizione am 24. Februar 2022 für Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht. Was können Spieler also erwarten, wenn sie im kommenden Jahr in ihren Rennsitzen Platz nehmen? Wir geben euch einen kurzen Überblick zu den Verbesserungen.

Assetto Corsa Competizione Upgrade auf Xbox Series X/S:

Butterweiches 60fps-Gameplay

Grandiose Grafik in 4k

Kostenlose private Multiplayer-Lobbys

Neuestes Liveries-Update 2021

Smart Delivery-Unterstützung

Wenn ihr bereits in Assetto Corsa Competizione auf der Xbox One unterwegs seid, könnt ihr dank Smart Delivery ohne extra Kosten auf die Xbox Series X/S-Version des Spiels upgraden. Wenn ihr DLCs erworben habt, werden diese ebenfalls übertragen. Darüber hinaus sind auch die Spielstände übertragbar. Weitere Informationen dazu, wie das alles funktioniert, werden kurz vor der Veröffentlichung bekannt geben.