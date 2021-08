Elden Ring: In-Game-Text stammt nicht von George R.R. Martin

Autor:, in / Elden Ring

Anfang des nächsten Jahres ist es endlich so weit und das heiß ersehnte neue Werk von FromSoftware erscheint: Elden Ring. Wie wir bereits berichtet haben, hat der berühmte Schriftsteller George R.R. Martin, der Autor der Buchreihe „Das Lied von Eis und Feuer“, an dem Spiel mitgearbeitet.

Entgegen der bisherigen Annahmen hat er jedoch nicht den In-Game-Text des Spiels verfasst. Dieser stammt vom Direktor des Spiels, Hidetaka Miyazaki, der so zum Beispiel Unterhaltungen mit NPCs und andere Texte mit Leben füllt.

Sprecher von FromSoftware, Yasuhiro Kitao, führt dazu weiter aus: „In gewohnter FromSoftware Tradition wird die Geschichte bruchstückhaft erzählt. Wir haben unsere Vorgehensweise nicht verändert und bieten dem Spieler eine Welt und Erzählung, die jeder für sich selbst interpretieren kann.“

George R.R. Martins Beitrag zu dem Spiel ist die Welt an sich und die grundlegende Story. Elden Ring erscheint am 21. Januar 2022 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC.