Atari: 25 Jahre RollerCoaster Tycoon

Atari, Hersteller interaktiver Unterhaltung, gibt heute den Startschuss für die RollerCoaster Tycoon 25th Anniversary Celebration.

Atari lädt die Fans ein, an den Feierlichkeiten zu Ehren des visionären Schöpfers Chris Sawyer und der kultigen RollerCoaster Tycoon-Reihe teilzunehmen.

Die Fans können sich auf eine Reihe neuer Interviews mit Chris Sawyer freuen, aufregende In-Game-Perks, exklusive Game-Streams und die Enthüllung einer Reihe neuer Kleidungsstücke und Sammlerstücke, darunter ein spezielles, von Chris Sawyer persönlich signiertes Erinnerungsstück.

Während die Jubiläumsfeierlichkeiten und -aktivitäten den ganzen Monat über fortgesetzt werden, solltet ihr euch den 31. März vormerken: das offizielle 25-jährige Jubiläum von RollerCoaster Tycoon!

Die Vorliebe des Entwicklers Chris Sawyer für Achterbahnen führte dazu, dass er schon früh in seiner Karriere ein Spiel zum Thema Vergnügungspark entwickelte. Von seinem ländlichen Zuhause am Rande der schottischen Highlands aus arbeitete er über zwei Jahre lang an der Entwicklung und Programmierung von RollerCoaster Tycoon.

Das daraus resultierende Spiel, das 1999 veröffentlicht wurde, ist ein Simulations-Meisterwerk, das die Spieler herausfordert, Parkbau- und Management-Szenarien zu bewältigen.

Die Spieler haben die volle Kontrolle über ihre Parks und müssen Fahrgeschäfte, Geschäfte, Essensstände und sogar Toiletten strategisch platzieren und Personal einstellen, um die Zufriedenheit der Besucher und die Gewinne des Parks zu maximieren.

Der magischste Teil von RollerCoaster Tycoon sind natürlich die Dutzende von Achterbahnen, die Sie bauen können, und die totale Kontrolle über das Parkdesign. Millionen und Abermillionen haben das Original von RollerCoaster Tycoon oder eine der vielen Fortsetzungen auf PC-, Mobil- und Konsolenplattformen gespielt.

Die neue Kollektion von Kleidung und Sammlerstücken wird am 28. März 2024 auf rollercoastertycoon.com und atari.com veröffentlicht.

Wade Rosen, Chairman und CEO von Atari, sagte: „Wir freuen uns, mit Chris und allen RollerCoaster Tycoon-Fans einen so wichtigen Meilenstein zu feiern. RollerCoaster Tycoon ist ein seltenes Spiele-Franchise, das seit zweieinhalb Jahrzehnten eine solche Popularität und eine aktive Spielerbasis aufrechterhalten hat.

Atari betreibt RollerCoaster Tycoon-Spiele unter einem Lizenzvertrag mit Chris Sawyer, einschließlich RollerCoaster Tycoon Classic, Tycoon 2, Tycoon Deluxe, Touch und Adventures Deluxe. Atari beabsichtigt, in den kommenden Jahren neue Titel für das Franchise zu entwickeln.