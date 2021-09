ATLAS: Update führt modulares Schiff Broadsider ein

Autor:, in / ATLAS

In Kürze wird in der riesigen Piratenwelt ATLAS eine neue modulare Schiffsvariante eingeführt: Broadsider! Der Broadsider ist ein schwerer Brocken, der mit seinen 40 Kanonen eine verheerende Wirkung hat. Wenn sich die Gelegenheit bietet, wird dieses Schiff jedes Schiff oder jede Verteidigungsanlage, die unglücklicherweise in seinen massiven Schussbereich gerät, schnell ausschalten.

Der Broadsider ist das erste Schiff eines neuen Systems von modularen Schiffen, die nur nach einer Blaupause gebaut werden können. Diese Blaupausen werden in Schiffswracks und versunkenen Schätzen auf der ganzen Welt gefunden und können dann in der fortschrittlichen Schiffswerft hergestellt werden.

Blaupausen gibt es in verschiedenen Seltenheitsgraden – je seltener die Blaupause, desto mehr modulare Punkte haben die Spieler, um ihre Schiffe zu individualisieren. Testet euer Glück und seht, ob ihr einen mythischen Broadsider herstellen können, um eure Flotte zu erweitern. Der Broadsider kann nur mit Blaupausen gebaut werden, die in versunkenen Schiffswracks gefunden wurden!

Patch Notes zu Update 530.05/531.05

Neue modulare Schiffsvariante: Broadsider

Der Broadsider ist das erste in einem neuen System von modularen Schiffen, die nur anhand von Blaupausen hergestellt werden können. Diese Baupläne werden in schiffbrüchigen, versunkenen Schatzkammern auf der ganzen Welt gefunden und können in der fortschrittlichen Schiffswerft hergestellt werden.

Kosten: 22.000 Gold und 50 getrocknete Tentakel

Bewaffnung: 40 Standard-Kanonen

Maximale Stufe: 50

Segelpunkte: 10

Reparatur-Ressource: Patch Kit

Nur Blaupausen für modulare Schiffe

Blaupausen für Schiffe, die einzigartig sind

Zu finden an Orten, an denen Schiffswracks versunkene Schätze bergen

Die Qualität des Bauplans skaliert modulare Punkte auf dem Schiff, was zusätzliche Anpassungsoptionen ermöglicht

Bug Fixes

Es wurden Bereiche auf dem Mörserschiff, dem Kraken und der Rammgaleere behoben, in denen die Farbe nicht richtig angezeigt wurde.

Es wurden Fälle behoben, in denen die Farbspritzpistole nicht alle Bereiche abdeckte.

Die Position des Lenkrads auf dem Mörserschiff wurde korrigiert.

Es wurden Fälle behoben, in denen Inseln die Friedenszeit von nahegelegenen Seeforts beeinflussen konnten.

Es wurden Fälle behoben, in denen Kontrollpunkte als Inseln zum Respawn ausgewählt werden konnten.

Es wurden Fälle behoben, in denen die Abklingzeit von Unternehmen umgangen wurde.

Verschiedenes.

Verschiedenes. Schiffs-Respec sollte nun nach 48 Stunden Abklingzeit korrekt funktionieren.

Bekannte Probleme

Das Breitseiten-Symbol ist veraltet

Die Länge des Gerüsts auf der Erweiterten Werft für den Broadsider ist nicht korrekt

Kleine Lücke in der vorderen Burg des Broadsiders

Grafische Unstimmigkeiten mit dem Wasser um den Kraken und den Breitsider

Die Position der Leiter auf der Rückseite des Broadsiders ist nicht korrekt

Den Trailer zum modularen Schiff Broadsider für ATLAS könnt ihr euch hier anschauen: