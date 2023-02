Atomic Heart: Entwickler warnt mit diesem Tipp vor Spoilern

Autor:, in / Atomic Heart

Die Angst vor Spoilern aus Videospielen taucht immer wenige Tage vor einer Veröffentlichung auf. Im Falle von Atomic Heart ist das nicht anders.

Während der Shooter morgen offiziell für Konsolen und PC erscheint, gibt es immer mehr geleakte Spielszenen und Informationen, die man eigentlich gerne selbst entdecken möchte.

Mundfish als verantwortlicher Entwickler wies in einem Tweet kürzlich darauf hin. Dabei nannte man auch einige Begriffe, die ihr in Apps wie Twitter oder Instagram stummschalten könnt. Damit verringert ihr zumindest die Gefahr, dass Spoiler in eurem Feed auftauchen.

Die empfohlenen Begriffe lauten:

P3

Petrov

Sechenov

Larisa

Granny Zina

Kolecticv

Atomic Heart ist am 21. Februar für Xbox Series X|S, Xbox One und über den Xbox Game Pass spielbar.