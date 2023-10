Avatar: Frontiers of Pandora: Frisches Gameplay im Hands-on Video

In unserer umfangreichen Vorschau zu Avatar: Frontiers of Pandora dürft ihr euch einen ersten Eindruck von Ubisofts neuem Open World Game machen.

Zusätzlich erhielten wir beim Hands-on Event die Möglichkeit, Gameplay zu capturen und in Form einer Video-Vorschau aufzuarbeiten. Lasst euch von unserem Quentara in die Weiten Pandoras entführen.

Was haltet ihr von dem, was es zu Avatar: Frontiers of Pandora bereits zu sehen gab? Freu ihr euch auf das Sci-Fi-Abenteuer?