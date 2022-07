Avatar: Frontiers of Pandora: Leak nennt Release-Termin im November

Laut einem neuen Leak wird das kommende Open-World-Adventure Avatar: Frontiers of Pandora am 18. November 2022 erscheinen.

Ubisoft wird nicht müde zu wiederholen, dass Avatar: Frontiers of Pandora noch dieses Jahr erscheinen wird. Einen Erscheinungstermin für das First-Person-Open-World-Adventure blieb das französische Unternehmen bisher allerdings schuldig.

Nun behauptet der bekannte Brancheninsider Tom Henderson das Datum für die Veröffentlichung von seinen Quellen erfahren zu haben. Diesen zufolge sehe der aktuelle Plan eine Veröffentlichung am Freitag, dem 18. November 2022 vor.

Somit würde Frontiers of Pandora fast genau einen Monat vor dem geplanten Kinostart des zweiten Avatar-Films, Avatar: The Way of Water, erscheinen.

Avatar: Frontiers of Pandora befindet sich aktuell für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Stadia in Entwicklung. Ob auch Versionen für Xbox One und Playstation 4 geplant sind, ist nicht bekannt.