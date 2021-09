Aztech Forgotten Gods: Spiel erscheint im ersten Quartal 2022, Demo im Oktober

Autor:, in / Aztech Forgotten Gods

Erforscht und kämpft in Aztech Forgotten Gods um Tenochtitlan, das Juwel des Aztekenreiches, in einer Welt, die von den europäischen Supermächten unberührt geblieben ist. Die Stadt und ihre Bewohner blieben jahrhundertelang unangetastet und entwickelten sich technologisch immer weiter in Richtung Zukunft. Jetzt erwacht ein unbekannter Feind, der Tenochtitlan bedroht, und die kybernetisch verstärkte Heldin Achtli steht zwischen dem Überleben ihrer Stadt und ihrer völligen Zerstörung.

Leitet Achtli bei der Beherrschung des Lightkeepers, einer uralten Prothesenwaffe, die von einer geheimnisvollen Energie angetrieben wird. Bringt Achtli auf ihrem Weg durch das Abenteuer in unglaubliche Höhen und versetzt den Göttern vernichtende Schläge. Benutzt den Lichtwächter, um euch an gefährlichen Schienen festzuhalten, die es Achtli ermöglichen, Abgründe zu überwinden und den Abstand zu ihren Gegnern zu verringern.

Die spielbare Demo wird während des Steam Next Festes von Freitag, 1. Oktober bis Donnerstag, 7. Oktober 2021 verfügbar sein. Diese Testversion zeigt einen Showdown gegen Coatlicue, die Allmuttergöttin, und einen Teil von Tenochtitlan, den die Spieler erkunden können. Bekommt einen Vorgeschmack auf die Handlung von Aztech, taucht ein in eine Stadt, die es zu erkunden gilt, und stellt euch in diesem adrenalingeladenen Teil des Spiels gigantischen Goliaths.

„Wir wollen, dass die Spieler die bestmögliche Erfahrung in der erstaunlichen Welt machen, die das Team erschaffen hat“, sagt Guillermo Vizcaino, Head of PR & Marketing und Lead Writer, Lienzo. „Die allererste Aztech Forgotten Gods-Demo gibt uns die Möglichkeit, die neuesten Updates für das Spiel vorzustellen und die Spieler noch vor dem Start im ersten Quartal 2022 nach Tenochtitlan einzuladen!“

Aztech Forgotten Gods wird im 1. Quartal 2022 für Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 und Steam für Windows PC mit Unterstützung der Sprachen Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Russisch erscheinen.