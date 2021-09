PUBG: Battlegrounds: Fall of Troi Cinematic Video aus dem PUBG-Universum veröffentlicht

Krafton veröffentlicht “Fall of Troi”, ein PUBG: NEW STATE Lore Cinematic Video, das im PUBG-Universum spielt.

KRAFTON, Inc. veröffentlichte heute „Fall of Troi“, eine Lore, die direkt an die Ereignisse von PUBG: NEW STATE im Jahr 2050 anknüpft. „Fall of Troi“ ist das neueste Werk narrativer Inhalte, das im PUBG-Universum angesiedelt ist.

Es umfasst zahlreiche Objekte in verschiedenen Formaten, die durch das gemeinsame Überlebensthema und eine gemeinsame Zeitlinie vereint sind. Mit Musik, die in Zusammenarbeit mit den Slashercore-Ikonen Ice Nine Kills produziert wurde, kann „Fall of Troi“ in voller Länge hier angesehen werden:

“Fall of Troi“ spielt 30 Jahre in der Zukunft und sechs Stunden vor dem Zusammenbruch von Troi, einer fiktiven Stadt im PUBG-Universum. Die Zuschauer erfahren etwas über die verschiedenen Konfliktparteien in der Stadt, tauchen tief in die Geheimnisse der Goldenen Maske ein und lernen, wie sich die Stadt in ein vom Krieg zerrissenes Schlachtfeld verwandelt hat. Spieler können PUBG: NEW STATE später in diesem Jahr, sobald es auf Android und iOS erscheint, erleben.

„Ground Zero“: Mit Don Lee („Marvel Studios‘ Eternals“, „Train To Busan“) in der Hauptrolle spielt „Ground Zero“ im Südkorea der 1980er Jahre und zeigt Lee in der Rolle eines berüchtigten Gefangenen, der versucht, aus einem feindlichen Gefängnis zu entkommen. Der Kurzfilm knüpft direkt an die Geschichte der kürzlich veröffentlichten Taego-Karte von PUBG: BATTLEGROUNDS an.

„Mysteries Unknown: Birth of the Battlegrounds“: In dieser Doku-Serie moderiert Jonathan Frakes („Star Trek: The Next Generation“, „X-Faktor: Das Unfassbare“) eine investigative Doku-Serie, die die offizielle Geschichte hinter dem Battle-Royale-Wettbewerb auf den Schauplätzen erforscht. Zu den bisherigen Episoden der Serie Mysteries Unknown gehören “Mysteries Unknown: Tragedy at Dinoland“, das die verstörende Wahrheit hinter Dinoland aufdeckt, und “Mysteries Unknown: Paramo“, das die dunkle Geschichte um eine Hochebene in Peru mit einigen rätselhaften Eigenschaften beleuchtet.