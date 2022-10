Backfirewall_: Eskapade in einem Smartphone beginnt 2023

All In! Games zeigt einen neuen Gameplay-Trailer für seine anspruchsvolle narrative Eskapade in einem Smartphone.

Der Publisher All in! Games und der von Frauen geführte Entwickler Naraven Games kündigten an, dass ihr erster kommerzieller Titel, Backfirewall_, im ersten Quartal 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen wird.

Sie zeigen dazu einen brandneuen Gameplay-Trailer des Spiels, der kürzlich auf der MiX-Präsentation zu sehen war. Dieser verrät mehr über die skurrile Geschichte vom Leben in einem Smartphone für das freche, künstlich intelligente Betriebssystem OS9, das durch das weitaus besser optimierte OS10 ersetzt werden soll.

https://youtu.be/fapTQeJ709Q^

Backfirewall_ ist eine außergewöhnliche Nano-Reise, bei der man seine Umgebung zur Lösung von Rätseln manipuliert, Bugs aufspürt und Cheat-Codes verwendet, um das Update aufzuhalten. Findet heraus, was wirklich in eurem Smartphone vor sich geht, und beschäftigt euch mit dem ständigen Kampf zwischen Selbsterhaltung und Aufopferung.

Entscheidet euch: Hat OS9 es wirklich verdient, entfernt zu werden, oder besteht eine Möglichkeit, dass er bleibt? Die Entwickler versprechen ein einzigartiges narratives Abenteuer, bei dem Entdeckung und Erkundung Hand in Hand gehen und bei dem die zahlreichen bunten und verrückten Charaktere, denen der Spieler auf seiner Reise begegnet, für eine unterhaltsame und erfrischende Erfahrung sorgen sollen.