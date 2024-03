Balatro: Eine Million Verkäufe im ersten Monat

Am 20. Februar erschien der vom Ein-Mann-Entwicklerteam LocalThunk entwickelte Rogue-like Poker-Deck-Builder Balatro für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.

Einen Monat nach der Veröffentlichung steht Balatro auf Steam bei 97 % positiven Bewertungen und konnte auf allen Plattformen bereits eine Million Einheiten verkaufen, wie LocalThunk stolz verkündet:

„Nach einem Monat hat Balatro soeben die Marke von 1.000.000 verkauften Einheiten erreicht. In nur EINEM MONAT auf allen Plattformen!“

„Ich bin allen Spielern und Leuten, die dies möglich gemacht haben, so dankbar. Ich kann die Resonanz auf dieses Spiel immer noch nicht fassen und bin überglücklich, dass so viele Leute Spaß mit meiner albernen Kreation hatten. Ich bin so glücklich, dass ich meine Leidenschaft als Beruf weiter ausüben kann. Ich danke euch!“

„Wir haben weiterhin noch einige lustige Sachen für die Zukunft geplant, also bleibt dran!“