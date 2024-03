Highway Police Simulator: Open-World-Polizei-Game entführt nach Amerika

Das Open-World-Polizei-Game Highway Police Simulator von Publisher Aerosoft und Entwickler Z-Software erscheint im September 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Den Highway Police Simulator-Ankündigungs-Trailer gibt es hier zu sehen.

Spieler schlüpfen in die Rolle und die Uniform eines amerikanischen Police Officers, der auf viel befahrenen Highways für Recht und Ordnung sorgen soll.

Sie patrouillieren zu Fuß und hinter dem Steuer in einer fesselnden Open-World-Umgebung mit spannenden Fällen, welche sie in verschiedenen Gebieten lösen müssen. Das Einzelspieler-Erlebnis verbindet nahtlos Freeplay-Missionen und eine Story-Kampagne mit Karrierefortschritt sowie aufregende Ereignisse miteinander.

Die dynamische und reaktive Welt ist inspiriert von Orten in Nordamerika und bietet ein realistisches Simulations-Erlebnis. Spieler nehmen Anrufe von der Polizeizentrale entgegen, erledigen Aufgaben auf dem Revier und helfen bei Verkehrskontrollen, Fahrzeugunfällen und sogar gefährlichen Schießereien.

Durch das Abschließen von Story-Missionen treiben sie die Geschichte voran, die von einem dynamischen Moralsystem beeinflusst wird, das auf dem Verhalten der Polizisten basiert. Um die Sicherheit der Bürger von Caminora zu gewährleisten, müssen Fälle mit äußerster Sorgfalt bearbeitet werden.

Dafür ist es essentiell, das taktisch kluge Fahren im Einsatzwagen, den Umgang mit Schusswaffen und das Fliegen des Streifenhubschraubers zu beherrschen.

Dabei gilt es, Fähigkeiten zu entwickeln, mit denen die unvorhersehbare Arbeit von Polizeibeamten bewältigt werden kann.

„Highway Police Simulator zeigt die oft stressige Rolle der Polizei in einer detaillierten und realistischen Welt,” so Dirk Ohler, Head of Product bei Aerosoft. „Wir sind stolz, den Titel und unsere Partnerschaft mit dem talentierten Team von Z-Software anzukündigen, und wir freuen uns auf alle neuen Rekruten, die im September 2024 der Polizei beitreten!”