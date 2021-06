Battlefield 2042: Vorbestellung ab sofort möglich und weitere Details zum Shooter

Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober 2021. Mit der Gold & Ultimate Edition dürft ihr das Spiel schon ab dem 15. Oktober 2021 spielen.

Beschreibung aus dem Store: „Battlefield 2042 ist ein First-Person-Shooter, der einmal mehr das ganze Ausmaß des Krieges präsentiert. Passe dich an eine aus den Fugen geratene Welt in naher Zukunft an und versuche, mit deinem Trupp und einem hochmodernen Arsenal auf dynamischen Schlachtfeldern zu überleben.“

„Mit Unterstützung für 128 Personen auf Xbox Series X und Series S bzw. 64 Personen auf Xbox One bietet Battlefield 2042 Kämpfe in einer nie da gewesenen Größenordnung auf riesigen Schlachtfeldern in aller Welt. Die Spieler erwarten mehrere spektakuläre Spielerlebnisse. Angefangen bei überarbeiteten Multiplayer-Klassikern wie Eroberung und Durchbruch bis hin zum brandneuen Gefahrenzone-Modus.“