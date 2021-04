Battlefield 6: Shooter erscheint 2021, Mobile-Game 2022

Der schwedische Entwickler DICE, welcher für die Battlefield-Spiele verantwortlich ist, hat sein Schweigen bereits gebrochen. Gleich zwei neue Spiele wurden in einem Update von EA angekündigt

Der mit Spannung erwartete, neue Ego-Shooter-Teil der Battlefield-Reihe wird laut DICE chaotischer und vielerlei Hinsicht besser sein, als je ein Teil zuvor. Die Enthüllung soll „bald“ geschehen und die Veröffentlichung ist Ende 2021 für den PC und Konsolen angesetzt.

„In Zusammenarbeit mit weiteren Weltklasse-Entwicklungsstudios innerhalb von Electronic Arts haben wir unser größtes Team, das jemals an einem Battlefield-Spiel für Konsole und PC gearbeitet hat. Unsere Freunde bei Criterion und DICE LA arbeiten mit uns an unserer gemeinsamen Vision für das Spiel, während das Team in Göteborg die Technologie des Spiels auf die nächste Stufe hebt. Gemeinsam erschaffen wir ein atemberaubendes Erlebnis, das Sie später im Jahr 2021 genießen können.“

„Wir befinden uns gerade im täglichen Playtesting-Modus: Wir polieren, balancieren und machen das bestmögliche Battlefield-Spiel, das wir können. Ich kann Ihnen sagen, dass es ein mutiger Schritt ist. Es hat alles, was wir an Battlefield lieben – und hebt all das auf die nächste Stufe. Episches Ausmaß. Militärische Kriegsführung in Reinkultur. Verrückte, unerwartete Momente. Spielverändernde Zerstörung. Massive Schlachten, vollgepackt mit mehr Spielern und Chaos als je zuvor. Alles zum Leben erweckt mit der Power der Next-Gen-Konsolen und PCs.“