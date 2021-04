Battlefield 6: Spiel könnte ohne Kampagne erscheinen laut Insider

Die Gerüchteküche zum nächsten Teil der Battlefield-Reihe kocht gerade gewaltig.

In den letzten Tagen und Wochen war die Rede von einem Zukunftsszenario für Battlefield 6, sich durch Naturkatastrophen verändernde Karten und womöglich erscheint der Shooter gar nicht erst für Last-Gen Konsolen.

Der an sich gut informierte Insider Tom Henderson hat sich kürzlich einige Leaks und Gerüchte zum neuen Battlefield auf Reddit angeschaut.

Dort hieß es beispielsweise, dass man aufseiten des US-Teams einen amerikanischen, australischen, britischen, französischen, japanischen oder deutschen Soldaten auswählen könne. Laut Henderson sei dies aber nicht korrekt.

"For example, if you were on the US team, you could choose a US, Australian, British, French, Japanese, or German soldier." – This is not correct.

In einem weiteren Tweet schrieb er dann, dass er die Informationen, die er bisher erhielt, als Informationen aus der Kampagne interpretierte. Jedoch soll es sich bei diesen Informationen nur um die Hintergrundgeschichte des Spiels an sich gehandelt haben.

Eine Kampagne sei ihm zufolge damit noch nicht bestätigt.

Gegenüber charlieintel.com sagte Henderson auf Nachfrage später, dass weder er noch andere (Insider) etwas über eine Kampagne gehört haben.

Heißt also: Für Battlefield 6 könnte DICE auf eine Kampagne verzichten und sich stattdessen auf den Multiplayer und einen Battle Royale Modus konzentrieren.

Sources – The information given to me was interpertated as campaign information, but is actually the backstory of the game itself. So as of yet, a campaign is not confirmed.

I'm happy to admit when I'm wrong, but this makes me even more excited for multiplayer.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 30, 2021