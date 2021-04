Marvel’s Avengers: Creative Director wieder zurück bei Naughty Dog

Marvel’s Avengers hat seinen Creative Director verloren. Shaun Escayg, der auch das Superhelden-Actionspiel bei Crystal Dynamics schrieb, ist zu seinem früheren Arbeitgeber Naughty Dog (The Last of Us, Uncharted) zurückgekehrt.

Bei Naughty Dogg war Escayg unter anderem als Cinematic Director für The Last of Us und Uncharted 4 verantwortlich sowie als Director für Uncharted: The Lost Legacy.

Welche Funktion er bei seinem alten Arbeitgeber übernimmt, ist nicht bekannt.